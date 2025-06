Se incendió un edificio tomado en Monserrat: 11 personas al Hospital

17 junio, 2025 0

Un incendio generalizado se produjo esta madrugada en un edificio de seis pisos del barrio porteño de Monserrat, a cuadras de la Casa Rosada. Por el hecho, los vecinos tuvieron que autoevacuarse mientras los Bomberos de la Ciudad, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Policía llegaba a la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, las llamas se desataron en Av. Paseo Colón al 500, entre Venezuela y México.

Si bien aún se desconocen las causas, se sabe que el fuego se inició minutos antes de las 5 de la mañana en el segundo piso, sobre tres ambientes. El edificio -que consta de planta baja y cinco pisos- está tomado y en situación de abandono, confirmaron fuentes policiales.

Los vecinos fueron sorprendidos por las llamas mientras dormían. Al percatarse de la situación, ocho de ellos se autoevacuaron a la terraza. Los seis mayores y dos menores de edad ya fueron puestos a resguardo por efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER).

En el lugar trabajan 11 dotaciones de bomberos -ocho de la ciudad, una de Policía Federal, otra de de Bomberos Voluntarios de San Telmo y una última de la guardia de emergencias de Defensa Civil- y 10 móviles por parte del SAME .

En total, fueron 11 los pacientes atendidos por el SAME, siendo oxigenados tras la inhalación de humo. Un hombre fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con intoxicación por monóxido de carbono.

Volver