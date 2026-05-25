Se incendió una precaria vivienda en Mar del Plata

25 mayo, 2026 0

Un incendio de importantes dimensiones destruyó este lunes por la mañana una vivienda precaria ubicada en el Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. Cuatro mujeres que se encontraban en el interior lograron salir a tiempo y debieron ser asistidas por una ambulancia debido a una crisis de nervios.

El siniestro se registró alrededor de las 6 en una casa situada en inmediaciones de Atahualpa entre Calchaquíes y Araucano. Según informaron fuentes del operativo, se trataba de una construcción tipo cabaña, con una parte edificada en madera y otra en chapa, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.

De acuerdo al relato de una de las ocupantes, la mujer se despertó tras escuchar ruidos extraños y al advertir que la vivienda se incendiaba alertó al resto de las moradoras y llamaron inmediatamente a emergencias.

Cuando arribó la primera dotación de bomberos, el fuego ya se encontraba completamente declarado y consumía gran parte de la estructura. Debido a la magnitud del siniestro, se solicitó apoyo al cuartel Puerto y al cuartel Centro para trabajar en conjunto en las tareas de extinción.

Fuente y foto: lacapitalmdp.com

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