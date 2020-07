Se investigan entre 10 y 15 causas por abuso sexual en Tres Arroyos

La Fiscalía 6, especializada en Género, investiga entre 10 y 15 causas por casos de abuso sexual ocurridos en el distrito de manera reciente, y también otros que, transcurridos los años y en virtud de cambios en la legislación, no se consideran prescriptos. La doctora Natalia Ramos, a cargo de esa dependencia, aseguró que “lamentablemente son muchos; algunos llegan a la prensa porque los familiares los dan a conocer o de alguna u otra forma trascienden, y otros no se difunden pero son muchos. Hoy hay entre 10 y 15 causas abiertas; en varias todavía no hemos imputado a nadie, pero ya se hicieron recientemente 10 cámaras Gesell, todas ellas relatan un abuso sexual, y para este jueves tenemos previstas 4 más. Y esto en contexto de COVID, porque de no estar atravesando este momento seguramente habría más”.

“Lo que estamos viendo es que se acercan a denunciar personas que creían que los delitos que habían sufrido estaban prescriptos, porque pasaron hace muchos años. Pero esto nos sirve para identificar posibles agresores y evitar nuevas víctimas, porque es muy posible que las personas que cometen este tipo de agresiones con niños, lo vuelvan a repetir. Y si bien es verdad que estamos limitados con el tiempo –no se trata de delitos imprescriptibles- hay modificaciones en la legislación y una tendencia jurisprudencial a que el tiempo para investigar estos hechos se amplíe”, explicó la fiscal.

Otro elemento en común que tienen estos casos es que en el 90% los abusadores provienen del entorno familiar o vincular de las víctimas.

Hoy se indagaría a Maldonado

En tanto, la doctora Ramos adelantó que tiene prevista para hoy la indagatoria a Santiago Maldonado, imputado de lesiones leves y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la hija de su pareja, de 5 años de edad. “Tenemos acreditado que este señor le habría producido también lesiones leves, que por su cantidad y distinto tipo de evolución, para el médico podrían configurar un caso de maltrato infantil, además del abuso que la niña pudo relatar. Y entendemos que la madre no cumplió con su deber de cuidado de la nena, porque si bien quizá pudo no saber del abuso, las lesiones que venía sufriendo eran evidentes y visibles para todo el mundo, de hecho la abuela, al bañarla, las nota y hace la denuncia que tendría que haber hecho la madre. Hoy se indagará al padrastro y en los próximos días también a la madre”, indicó.

En tanto, respecto del acusado de abuso en Copetonas, Ramos explicó que el imputado declaró y negó su responsabilidad, no obstante lo cual está previsto seguir recibiendo testimoniales en el marco de la causa y hay fecha para su pericia psicológica, todas medidas a desplegar antes de que venza el plazo para pedir o no su prisión preventiva. “Mientras tanto, el Juzgado de Familia, el Servicio Local e instituciones de Copetonas están trabajando con esta adolescente, que además sufrió una lesión grave –que hemos imputado también al sospechoso- y pudo contar lo que había sucedido con esta persona”, puntualizó.

