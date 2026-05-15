Se le prendió fuego el auto, lo apagó con ayuda de los vecinos

15 mayo, 2026 0

Un incidente originado en el motor de un Volkswagen Bora estacionado en Primera Junta 555, ocasionó el incendio en el interior del motor en el mediodía de este viernes.

Aparentemente fue un problema eléctrico, ya que el Bora se hallaba en marcha y estacionado cuando el propietario y vecinos de lugar advirtieron las llamas.

Rápidamente con matafuegos y la colaboración de todos, se logró circunscribir el siniestro.

Acudió al lugar una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios, que no llegó a intervenir ante la pronta solución del problema.

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