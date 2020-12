Se llevará a cabo hoy a las 19 la Jornada de Capacitación Virtual de la Sociedad Rural

La Sociedad Rural de Tres Arroyos realizará en el día de mañana una Jornada de capacitación virtual por Streaming, y LU24 dialogó con Eugenio Simonetti, presidente de la institución agropecuaria para comentar de qué tratará la charla virtual y cómo será que se llevará a cabo.

Aunque la jornada virtual coincidirá en la fecha y en el horario con otra charla virtual que realizará la Cooperativa Agraria, se llevará a cabo de todas formas en el día de hoy a las 19 horas.

Lo que se hará en el caso de la Jornada de la Sociedad Rural, además de transmitir por streaming, se grabará la charla para todos aquellos que no pudieron participar y dejar abierto a consultas para que los panelistas puedan responder una vez terminada la charla virtual.

Se podrá ver la Jornada a través de la página web: www.rural3arroyos.org , Facebook: https://www.facebook.com/Sociedad-Rural-Tres-Arroyos , y en el canal de YouTube – Sociedad Rural de Tres Arroyos.

Los temas centrales de la jornada vía streaming serán: Ganadería Premium de exportación, agricultura certificada y energía solar.

El Presidente de la Sociedad Rural comentó a esta emisora que “el sector agropecuario se ha visto siempre un poco golpeado con el tema de los venenos, y no son así, porque son productos inspeccionados por SENASA, si hubiera algo que nosotros no pudiéramos usar no permitiría SENASA la venta en Argentina” y agregó que “es una de las cosas por las cuales tenemos que hablar y difundir”

La Jornada de capacitación tendrá como eje y ejemplo principal el Establecimiento Agropecuario la Aurora del Sr. Marcos Fabini, quien según afirma Simonetti “trabaja con muy buen sistema de producción, con alto nivel de fosforo en su campo, de re-fertilización tanto de pasturas como de cultivos, a su vez tiene lo que sería la agricultura certificada, como por ejemplo vende cebada Quaker a maltería Quaker para consumo humano, trabaja con todos los cultivos con muy buen nivel de sanidad, fertilización, y a su vez también trabaja con el tema de energía limpia”, teniendo en su campo un equipo de paneles solares para que su campo sea totalmente autosustentable.

Por otra parte, recordó que se siguen evaluando las distintas obras fotográficas que se han enviado para el concurso que está llevando a cabo la Sociedad Rural, y la entrega de premios será el 16 de diciembre.

Para finalizar, el dirigente agropecuario, anuncio que ya que este año no se pudo hacer la exposición rural tradicional en la ciudad en la zona, se ofrece a todos aquellos quienes han participado en Exposiciones Rurales anteriores, sea el rubro que sea, la posibilidad de publicitarse en el sitio web de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, “por uno o dos meses” para mantener vivo de alguna forma el espíritu del evento, considerando que este año no se pudo llevar a cabo por la pandemia.

