Se llevó un micro de la terminal de Miramar y lo dejó cerca de Mar del Plata

15 septiembre, 2025 0

Un colectivo que estaba en la terminal de Miramar, con las llaves puestas y en marcha, fue abordado por un sujeto que se lo llevó del lugar y lo abandonó seis horas más tarde en la zona de los acantilados, camino a Mar del Plata.

Según cita el diario La Capital, “el hecho se produjo cerca de la 1:00 del domingo, y el robo tuvo repercusión en redes sociales, donde se tejieron distintas historias que agigantaron el hecho, ya que citaban que quienes habían robado el transporte pertenecían a una banda que van a Miramar a robar y también hurtan vehículos para volver a Mar del Plata, y que incluso habían levantado pasajeros durante el recorrido, y cobrado los pasajes”. Nada de eso sucedió. Desde la empresa prestataria del servicio confirmaron que existió el robo, pero fue una persona quien se llevó el micro.

Ahora se investiga lo sucedido por parte de la fiscal Ana Caro, que calificó como “Hurto” al suceso y busca dar con el responsable del delito.

Volver