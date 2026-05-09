Se mantiene el corte de la Ruta 228: “La situación no ha cambiado” (audio)
La Ruta 228, desde el km 0, Necochea, hasta el km 55, Energía, sigue cortado. “La situación no ha cambiado”, afirmó este sábado a LU24 Gustavo Florentin, Coordinador de Seguridad a cargo de Defensa Civil en San Cayetano.
“Ahora, se sumaron más sectores con agua acumulada, por lo que probablemente, se mantendrá durante todo el día”, indicó al ofrecer detalles acerca de la situación en horas de la mañana.
El funcionario reiteró el pedido de “no salir a la ruta, salvo que sea de extrema necesidad o urgencia”.