12 enero, 2022

Un hombre, cuyos datos filiatorios no fueron suministrados, fue obligado en esta ciudad a detener su viaje a bordo de un colectivo de la empresa Plusmar que se dirigía de Bahía Blanca a Mar del Plata, tras el alerta de pasajeros que lo vieron masturbándose.

Según el relato de una de las mujeres que iba en el micro, en principio les llamó la atención que el individuo caminaba por el pasillo. Hasta que en un momento, una persona que viajaba en la unidad advirtió que se estaba masturbando, al parecer acostado en el piso y frente a varias mujeres.

“Cuando llegamos a Tres Arroyos, el micro se dirigió directamente hacia donde lo esperaba la Policía. Cuando nos interiorizamos, vimos a una chica llorando que lo detectó masturbándose”, contó la mujer, aún conmocionada.

No obstante, destacó la postura de quienes conducían el transporte: “Quiero recalcar el accionar de los choferes que no lo dejaron continuar el viaje y pudimos seguir más tranquilos. Era un pasajero que decía tener 18 años aunque para mi tenía cerca de 30 y no llevaba equipaje, lo cual también llamaba la atención. También manifestaba ser una persona con trastorno psicológico”.

Fuentes policiales confirmaron a LU 24 que en Tres Arroyos se dio intervención a la Policía de Seguridad Vial, aunque no se precisó qué tipo de medidas se tomaron con el pasajero, que no continuó su viaje.

Otra versión

En este sentido, desde el ámbito local se desmintió la existencia de una denuncia, y se habló de un “acuerdo” con el pasajero para que descienda del micro en la Terminal. Posteriormente la unidad continuó su recorrido previsto.

La Brújula 24

