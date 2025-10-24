Se negó a declarar el imputado por distribución de pornografía infantil

Haciendo uso de sus derechos se negó a declarar Gaspar Quiroga, imputado del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, preso desde este jueves en la alcaidía de la Policía Federal con asiento en Necochea.

El expediente se inició a principios del presente mes, luego de que se remitiera un informe de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) donde surge que entre los días el 16 de abril y el 25 de mayo, almacenó 39 archivos con contenido de explotación sexual infantil en su cuenta de Gmail, donde incluso se observa a menores de 13 años exhibiendo sus partes íntimas y siendo sometidos a diferentes situaciones abusivas.

La investigación la lleva adelante la UFIJ N.º 6, a cargo de la fiscal Natalia Ramos, donde el Juzgado de Garantías de Tres Arroyos ordenó el allanamiento de un departamento ubicado en calle Brandsen al 500, para recolectar mayores elementos de prueba en torno a una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil y se procedió a la aprehensión de Gaspar Quiroga.

Personal de la Policía Federal de Necochea llevó a cabo el procedimiento y realizó un examen visual del teléfono celular del investigado, donde se pudo detectar material con contenido ilícito por lo que fue aprehendido.

Quiroga continúa preso en Necochea, mientras se aguardan los resultados de las pericias informáticas que determinarán los pasos a seguir en la investigación.

