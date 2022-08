Se realizó en Campo y Mar una jornada de Actualización Técnica

Este miércoles se llevó a cabo una Jornada de Actualización Técnica organizada por Campo y Mar, Sumitomo Chemical y CRIATA –Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos- , en la cual se habló sobre las estrategias de protección sanitaria de cereales de invierno y se hizo a su vez un análisis económico.

Los oradores fueron los ingenieros agrónomos Juan Pablo Edwards Molina, Ingeniero del INTA Balcarce y Guillermo Indaco de Sumitomo, quienes dialogaron con LU 24 sobre la charla y las enfermedades en cereales.

“La idea es acompañar, a través del CRIATA, que nos invitó a participar, y dar herramientas respecto al manejo de enfermedades en trigo, cebada y de las problemáticas actuales de las mismas”, señaló Indaco.

“Las problemáticas sanitarias de los cultivos van cambiando, van apareciendo nuevas cepas. En las empresas como Sumitomo Chemical, donde yo trabajo, hacemos investigación, formulamos nuevas moléculas para atender esta problemática que aqueja año a año al productor”, agregó.

Sobre las enfermedades dijo que son distintas, “en el caso del trigo podemos dividirlo en dos tipos de enfermedades: manchas y royas”. “En el caso de cebada, también tenemos un complejo de manchas, que tienen apariciones tempranas en general”. Mientras que, en la soja, “en esta zona en particular no suele haber demasiado problema, sí tenemos algunas enfermedades de fin de ciclo, pero no tienen un impacto importante en el rendimiento”. En el girasol, “en los últimos dos años apareció con mucha frecuencia y severidad Phomopsis, una enfermedad causada por un hongo, el cual no tiene alguna indicación o tratamiento realmente efectivo”.

Finalmente, explicó que “las empresas en general van por el lado de tecnología mas tradicional, lo más novedoso dentro de los tratamientos fungicidas son las carboxamidas, en la cual Sumitomo está lanzando este año un nuevo producto que es Excalia Max”.

Luego, el ingeniero Juan Pablo Molina, especialista en Epidemiología de enfermedades de cultivos, dijo que el objetivo de la charla es apuntar a “proveer herramientas para que cuando reciben la información, tengan una capacidad de crítica, de digerirla, y actualizar en concepto de protección de cultivos”.

Sobre el INTA, sostuvo: “Por ser una institución de investigación estatal, tiene el deber de generar información imparcial, de tecnologías de procesos para el mejor aprovechamiento de los productos que se van generando”.

“Todas las enfermedades tienen un nivel de impacto sobre el rendimiento, algunas son más letales que otras que tienen menos poder de daño, siempre hay que tener especial atención a las que son más perjudiciales, entonces uno tiene que tener la capacidad de discernir cuales son las enfermedades que más limiten la producción”, expresó.

Para concluir, en cuanto al aspecto económico afirmó que “es un equilibrio entre muchas partes, el ambiente, la sociedad que demanda cada vez alimentos mas baratos y saludables, y la rentabilidad de los sistemas productivos. Los asesores son los que están tratando de hacer ese equilibrio y mejor lo van a lograr cuanto más informados estén y mas eficientes puedan realizar sus actividades”.

