Se recupera en Mar del Plata Bruno Debliger

30 noviembre, 2025 0

Fue trasladado a Mar del Plata Bruno Debliger, el joven de 27 años que resultó herido al caer de una maquinaria agrícola y sufrió la amputación de una de sus manos y lesiones cortantes en su cabeza.

Recordamos que el hecho ocurrió en un campo en la zona de Lin Calel, mientras Debliger y otro joven realizaban tareas con una sembradora, a la cual se le había ocasionado un problema en un elemento que permite el paso de las semillas, cuando resbaló y cayó a tierra, con las consecuencias mencionadas.

Luego del incidente fue llevado hacia San Francisco de Bellocq e inmediatamente trasladado al Hospital Pirovano, desde donde se decidió trasladarlo a Mar del Plata fundamentalmente por la lesión que tiene en la cabeza.

Volver