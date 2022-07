Se salvó de milagro tras ser alcanzada por la hélice de una avioneta, en Allen

La Junta de Seguridad en el Transporte investiga un accidente ocurrido el fin de semana cuando una joven sufrió lesiones tras impactar contra la parte trasera de la hélice de una avioneta en la cual había realizado un vuelo. Según la información conocida en las últimas horas, la víctima fue derivada a un hospital de Allen y posteriormente trasladada a un centro médico de Cipolletti con una lesión en la frente. «Ya está en una habitación y se recupera», indicaron desde el Aeroclub de esa ciudad.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el hecho ocurrió el sábado por la tarde en el Aeroclub de la ciudad de Allen cuando la mujer descendió de una avioneta Tecnam P2008 en un vuelo que realizó el propietario de la aeronave. Al parecer, la joven no habría advertido la hélice de la aeronave. «Ya estaba con menos fuerza porque se estaba apagando y además ella la tocó desde atrás, si la toma de otra forma le hubiera provocado heridas de extrema gravedad», indicó el presidente del Aercolub de Allen, Marcelo Santos al ser consultado sobre el caso.

El accidente se conoció ayer por la tarde tras una publicación de la Junta de Seguridad en el Transporte que a través de su cuenta de Twitter adelantó el inicio de la investigación por parte de las autoridades de ese organismo.

Según informó, el hecho sucedió pasadas las 17:30 en un avión Tecnam P2008 matrícula LV-S046 propiedad de una persona que reside en Cipolletti.

La joven, tras el accidente, fue trasladada al hospital de Allen y posteriormente al Policlínico de Cipolletti donde fue internada por la lesión sufrida en la zona de la frente, explicó Santos quien aseguró que afortunadamente el hecho no resultó de gravedad.

«Ya se encuentra bien», dijo el referente de la institución, quien negó que la aeronave pertenezca al Aeroclub de Allen.

Según el protocolo, cuando se realiza este tipo de actividades y teniendo en cuenta las dimensiones de esta aeronave, no es obligación apagar el motor pero el piloto debe garantizarle al pasajero una línea de salida o bien otra persona debe realizar esa tarea para evitar accidentes como el ocurrido el sábado, según explicaron pilotos de aviones con experiencia.

La denuncia fue realizada a los organismos nacionales por las propias autoridades del Aeroclub de Allen.

