“Se viene el corralito”, otra modalidad del cuento del tío en Tres Arroyos

Otro cuento del tío, con el ardid de que “se viene el corralito”, tuvo apuntada a una vecina de Tres Arroyos, que estuvo cerca de ser estafada.



La damnificada con esta situación es Inés Borcano, quien le contó a LU 24 que esta mañana, cerca de las 11, recibió un llamado de alguien que se hizo pasar por su nieto y le sacó “datos importantes” vinculados a la cuenta bancaria.

“Me preguntó el dinero que había, y yo le dije ‘llamo a papá’ a lo que me contestó que no, que él estaba re-preocupado porque no se podía comunicar conmigo. Me dijo que estaba en el banco y le pase el dinero que tenía, porque decía que lo iban cambiar y se perdía un porcentaje. Entonces, le dije cortá que yo te llamo y me responde que no porque no le andaba el teléfono fijo, ahí me di cuenta de que no era. Enseguida me comuniqué con mi nieto y le pregunté si me había llamado y me dijo que no, inmediatamente avisé a la Policía”, relató.

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría Primera y de Científica. “Me dio el nombre de mi nieto y la voz era como que tenía catarro o anginas. Yo caí, y cuando me dí cuenta le corté pero ya había hablado”, lamentó.