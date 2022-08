Se viralizaron audios sobre el “picadito” que terminó en gresca

19 agosto, 2022 Leido: 1460

Dos audios de una misma persona se viralizaron en la mañana de este viernes, vinculados al partido de fútbol disputado anoche que terminó en gresca, con un hombre apuñalado y vehículos secuestrados. “Hubo una discusión en el partido, normal, hicieron un cambio para que no se peleen en la cancha pero cuando el pibe salió afuera lo apuñalaron. Está bien de salud, eso es lo más importante, pero en la semana se va a hablar cómo sigue el torneo, porque no sé si los equipos van a seguir jugando o no, si Gustavo y José García van a querer seguir con el torneo o no, primero hay que resolver lo de la salud”, dice el autor de los audios.

Volver