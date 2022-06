Secuestran casi 10 kilos de marihuana en un allanamiento en Coronel Dorrego

En el marco de una causa investigada por la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, esta mañana se realizó un allanamiento en calle Maciel al 100 de Coronel Dorrego donde secuestraron casi 10 kilos de marihuana y tres personas quedaron aprehendidas.

La causa se inició cuando personal del Servicio Penitenciario Bonaerense en una requisa de rutina al detenido Lucas Sozzi Olagaray, que estaba siendo trasladado a otro pabellón de la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta, encontró entre sus pertenencias marihuana fraccionada en dos envoltorios. El detenido había recibido, de manera reciente, la visita de una mujer.

Ante esa situación y para conocer la procedencia de la sustancia ilícita, se secuestró el teléfono celular que poseía Sozzi.

Cuando el personal de la fiscalía efectúa la visualización de su contenido, se encontraron conversaciones en las que refiere que es ella la que lo “ayuda” con el “faso”, que le envía dos bolsitas de gi, tres envoltorios de fa y flores sueltas. Además observaron mensajes de Sozzi diciendo por ejemplo “de los 3 gms. q me mandas vs le doy 2 y me da la tele”.

Ante ello, personal de la DDI local procedió a efectuar el allanamiento en la casa de la mujer, incautando un total de 9.900 gramos de marihuana, material para su fraccionamiento y aprehendiendo a Paola Carolina Roig, Héctor Nazareno Andrade y Martín Edgardo Mellado.

