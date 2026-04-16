Secuestran droga y una escopeta en un amplio operativo en Bahía Blanca

16 abril, 2026 0

Personal de la Comisaría Segunda de Bahía Blanca realizó en las últimas horas dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por el robo de una moto y una bicicleta ocurrido el pasado 7 de abril en calle Vicente López al 1400. Como resultado, fueron detenidas dos personas y se secuestraron drogas, un arma de fuego y un rodado.

Las medidas fueron dispuestas por la titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, tras tareas investigativas y análisis de material fílmico. El primero de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio de Alvarado al 3500, donde se incautó una Yamaha FZ negra, que registraba pedido de secuestro por un robo ocurrido el 9 de marzo en jurisdicción de la comisaría Séptima.

En ese mismo domicilio, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 14 marca Rubí Extra sin documentación y una bocha de clorhidrato de cocaína. En el lugar fue aprehendido Denis Joel Montenegro, de 27 años.

El segundo allanamiento se concretó en una vivienda de Zelarrayán al 2900, donde cayó María Rosa Aime Álvarez, de 26 años. Según se informó, en el lugar funcionaba un punto de venta de estupefacientes. Durante el procedimiento se incautaron cajas con cogollos de marihuana, seis frascos con la misma sustancia, ramas de cannabis en proceso de secado y envoltorios fraccionados para su comercialización. También se apoderaron de su teléfono celular.

Ambos aprehendidos quedaron alojados en la mencionada seccional. Intervienen en la causa la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y las UFIJ N° 7, 15 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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