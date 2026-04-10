Secuestran moto con chasis adulterado y documentación falsa. Un aprehendido
En el transcurso de la tarde de este viernes, personal de Tránsito Municipal, en momentos en que se encontraba realizando recorridas preventivas en distintos sectores de la ciudad, interceptó a un sujeto que circulaba en una moto, en actitud sospechosa, en avenida Güemes al 500.
Al solicitarle la documentación correspondiente del rodado, y tras efectuar las verificaciones de rigor, se constató que el vehículo presentaba el número de chasis adulterado, así como también documentación apócrifa.
Secuestro y aprehensión
Ante esta situación, se procedió al secuestro del motovehículo y a la aprehensión del individuo, quien fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
Desde el Municipio tresarroyense se destaca el trabajo preventivo y coordinado de los agentes, que permite detectar este tipo de irregularidades y reforzar la seguridad en la vía pública.