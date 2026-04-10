Secuestran moto con chasis adulterado y documentación falsa. Un aprehendido

10 abril, 2026 0

En el transcurso de la tarde de este viernes, personal de Tránsito Municipal, en momentos en que se encontraba realizando recorridas preventivas en distintos sectores de la ciudad, interceptó a un sujeto que circulaba en una moto, en actitud sospechosa, en avenida Güemes al 500.

Al solicitarle la documentación correspondiente del rodado, y tras efectuar las verificaciones de rigor, se constató que el vehículo presentaba el número de chasis adulterado, así como también documentación apócrifa.

Secuestro y aprehensión

Ante esta situación, se procedió al secuestro del motovehículo y a la aprehensión del individuo, quien fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio tresarroyense se destaca el trabajo preventivo y coordinado de los agentes, que permite detectar este tipo de irregularidades y reforzar la seguridad en la vía pública.

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