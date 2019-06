Secuestran un cuchillo tras el violento asalto a un remisero en Pringles

Tres allanamientos, dos de ellos con resultados positivos, se realizaron ayer en Coronel Pringles tras el asalto que, a punta de cuchillo, sufrió el remisero Joaquín Heredia en la noche del martes.



Según indica el diario pringlense El Orden, el único allanamiento que tuvo resultado negativo fue en Belgrano y Sáenz Peña, en tanto que los otros dos fueron positivos respecto al caso. En el Boulevard 40 entre 20 y 21, el allanamiento tuvo resultado positivo, encontrándose una prenda de vestir y un cuchillo con cabo encintado negro. El otro allanamiento positivo fue en el domicilio de calle 16 N° 1404 (entre Medina y Francia), donde se secuestraron varias prendas de vestir que estarían relacionadas al hecho delictivo.

Extraoficialmente se pudo saber que estarían identificados los autores del hecho, pero por cuestiones de la etapa investigativa no se dio a conocer su filiación.

Interviene en el caso el Juzgado de Garantías N°2, la UFIJ 9 y 11 de Bahía Blanca, y la Ayudantía Fiscal Coronel Pringles, a cargo del doctor Javier Vázquez, quien presenció los registros domiciliarios junto al comisario Mario Laria.

El atraco

El remisero pringlense Joaquín Heredia, fue víctima de un violento asalto cuando dos delincuentes subieron al vehículo en la noche del martes haciéndose pasar por clientes. Los mismos solicitaron al automóvil que los recoja en el Hospital Municipal de la vecina ciudad. Una vez dentro del auto -Fiat Uno-, los ladrones llevaron al conductor hasta las calles 17 y 38, donde procedieron a amenazarlo para quitarle sus pertenencias, le produjeron un corte en el cuello y le sustrajeron el celular, la billetera con el dinero de la recaudación laboral y el estéreo del vehículo.

Los delincuentes continuaron con amenazas sobre Heredia, le quitaron las llaves del automóvil, tajearon los cuatro neumáticos y le dijeron que no salga de adentro del rodado.

Heredia, con los nervios lógicos de la situación, esperó un tiempo hasta no escuchar más ruidos ni ver a sus agresores –a quienes no pudo reconocer- y decidió salir corriendo del lugar, huyendo hacia el Boulevard 40.

Al llegar hasta allí, y no divisar ningún vehículo para solicitar ayuda, continuó corriendo hasta el Boulevard 13, lugar en donde encontró una casa con la luz encendida, llamó a la puerta y les pidió que den aviso a la policía.

De manera preventiva, Joaquín Heredia fue llevado al hospital, pero afortunadamente no sufrió heridas graves. Otro de los datos que se precisaron, es que en el automóvil se encontró un apósito o gasa perteneciente a alguno de los delincuentes, que al momento de abordar el remis en el hospital, presentarían algún tipo de lesión.

Fuente: El Orden de Coronel Pringles