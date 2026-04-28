Secuestro de droga y dinero en Tres Arroyos

28 abril, 2026 4.079

En horas de la tarde de este martes, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos llevó adelante un procedimiento en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

La diligencia, que contó con el apoyo del Escuadrón de Caballería y de la Estación de Policía de Seguridad Comunal, ambos de Tres Arroyos, consistió en un registro domiciliario ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Sra. Jueza de Garantías Subrogante Dra. Fabiana Brandolín, a requerimiento de la UFIJ N° 17.

El operativo se concretó en un inmueble ubicado sobre calle La Plata, entre las alturas 1100 y 1200, donde los efectivos lograron el secuestro de 196 gramos de marihuana, un teléfono celular, sustancias utilizadas para el corte y estiramiento de droga, y dinero en efectivo, elementos considerados de interés para la investigación en curso.

Si bien no se registraron aprehensiones durante el procedimiento, las actuaciones continúan su curso investigativo bajo la órbita judicial interviniente, no descartándose nuevas medidas en el avance de la causa.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico en la ciudad, orientada a desarticular puntos de venta y distribución de estupefacientes, reforzando la prevención y la seguridad en la comunidad.

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