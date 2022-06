Segùn el abogado de la familia de Daiana, habrá novedades importantes en estos días

Sergio Roldán, abogado de la familia de Diana Abregú -la joven muerta en la Comisaría de Laprida-, aseguró que con el cambio de fiscal la causa “está bien encaminada, aunque los tiempos de la justicia no son los que la familia desea ante la triste situación que les ha tocado vivir”. El letrado anticipó que se están esperando pericias, que llegarán de La Plata, ya que el 4 de julio se producirá la apertura de los cinco teléfonos celulares secuestrados a los funcionarios que ese día se encontraban en la dependencia policial.

“Una vez conocidos los resultados, avanzaremos en el pedido de la detención de los responsables de estos hechos, que no están apartados de la fuerza sino aparentemente de la Comisaría, ya que habrían sido trasladados a otros lugares. Aunque el fiscal todavía no ha formulado imputación, nosotros consideramos probada la responsabilidad de la Policía en cuanto al cuidado y la custodia de la persona que ingresó a la Comisaría con vida, agravado obviamente por ser en el ejercicio de la función, pero hay algunas cuestiones de la autopsia que nos permiten en principio sostener la hipótesis de un homicidio y no de un suicidio. Hace un año denuncié una situación similar en esta Comisaría, con un hombre de Coronel Pringles que terminó colgado en un calabozo y le salvaron la vida en la guardia del Hospital. Con la señorita fallecida volví a recordarles a las autoridades policiales, e incluso al ministro Sergio Berni, a las que puse en conocimiento de este caso, que gracias a la inacción de ellos tenemos esta desgracia. Pero estamos en buen camino y en corto plazo habrá novedades muy importantes”, aseguró el abogado.

“Estamos tratando de dilucidar qué querían tapar los funcionarios policiales que trabajaron ese día en la Comisaría de Laprida. Y por qué la familia se enteró de la muerte por las redes sociales. Ya declararon testigos, entre ellos el médico que le hizo el precario, que aseguró que no tenía aliento etílico ni balbuceaba, que llegó sin esposas y que su única preocupación era que el lunes tenía los pasajes para irse a La Plata con su hijo”, recordó Roldán.

