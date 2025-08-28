Seguridad: presentaron “Ojos en Alerta” en el Teatro Municipal (audio)

Este jueves, en el Teatro Municipal, se presentó el programa “Ojos en Alerta” destinado a que la comunidad forme parte ante alguna sospecha de cualquier hecho que ocurra en la vía pública, que permitirá comunicarse mediante mensajes de WhatsApp hacia la Secretaría de Seguridad Municipal donde estará la central ubicada.

Garate: “Es una herramienta más en pos de la seguridad de los ciudadanos”

El intendente Pablo Garate habló ante los asistentes, entre los que se encontraban funcionarios municipales, concejales y público que se interesó en conocer los detalles del funcionamiento, y expresó que “ nosotros nos hacemos cargo a partir de lo tecnológico como el Centro de Monitoreo y las cámaras de seguridad, junto a las patrullas urbanas, y Ojos en Alerta es otra de las herramientas una herramienta de participación comunitaria en los barrios; por lo que vamos en ese camino para incorporar a vecinos y vecinas que son nada más que cámaras en el mismo momento en que se pueda producir o se produzca alguna situación, para dar tranquilidad de los mismos, trabajando fuertemente con la Provincia para prevenir hechos delictivos”.

“Sabemos que hechos delictivos va a haber siempre y que es difícil poder prevenir todo, pero la decisión del gobierno municipal es encarar el tema, de ser capaces de poder colaborar con las fuerzas policiales para encabezar esta pelea que es de todos los días. Tres Arroyos tiene la sensación de que no pasa lo que pasa en el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, por lo que trabajamos fuertemente con esta herramienta, que es una más y seguramente en los próximos días habrá otras herramientas para tener una política de seguridad integral que trabaje en la prevención del delito, pero también en la reacción rápida”, sostuvo.

Luego de la palabra del intendente se realizó una primera capacitación. El programa nació en la Municipalidad de San Miguel y ya son 60 los municipios que lo adoptaron. Funcionará en la Secretaría de Seguridad, donde se recibirán los mensajes, y se busca que esto sea un compromiso ciudadano, según se difundió oportunamente.

