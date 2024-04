Seguridad: reunión del intendente Garate con funcionarios policiales

6 abril, 2024

El secretario de Seguridad Juan Eduardo Apolonio informó a LU 24 sobre el encuentro mantenido en las últimas horas por el intendente Garate y los funcionarios policiales, y dijo que “son reuniones habituales que realizamos cada quince días y ayer la temática era resaltar los operativos de nocturnidad y atacar los delitos que se van cometiendo, poniendo énfasis en lo que preocupa que es la situación de robo de motos”.

Trazando un panorama sobre la situación que se genera luego que son liberado los menores que cometen delitos, Apolonio sostuvo que “siempre tenemos que salir a aclarar que la seguridad no es el policia parado en la esquina es el Estado, son las leyes, que son una pata floja en tal sentido porque han sido permisivas y retroceder en derechos que se han ganado no es una tarea fácil, ni hablar del tema de los menores, ya que que saben que no tienen ningún tipo de sanción”.

“Se han traído leyes de países nórdicos para una realidad que es muy distinta, si no es la municipalidad que está detrás de ellos en el tema social, él Estado no lo hace porque los liberamos pero no los controlamos”, relató.

“Por cuestiones legales las investigaciones de narcotráfico no se divulgan porque siguen las investigaciones pero han sido unos diez procedimientos desde principios de año; las fuerzas policiales tienen un can entrenado, que controla vehículos, camiones, colectivos o todo otro transporte que pueda llevar productos ilícitos”, opinó.

