Seguridad rural: Incorporan drones y fortalecen el destacamento en Cascallares

10 junio, 2024

Se produjo hoy la visita del subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Federico Montero, junto al titular de la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio, y Walter Fernández Mamani, Superintendente de Seguridad Rural, quienes junto a otros funcionarios se reunieron con el intendente Pablo Garate, para tratar temas vinculados a la seguridad en el ámbito rural, luego de los hechos sucedidos en los últimos días en Cascallares con el asalto a un matrimonio mayor y lo sucedido en la zona de Oriente.



Inicialmente, habló con la prensa el intendente Garate, quien afirmó que “hoy estamos tratando los temas que nos venimos comprometiendo con los vecinos, ante el hecho que se generó en Cascallares. Estamos trabajando en resolver la situación del destacamento y nos llevamos el compromiso de fortalecerlo no solamente en este lugar sino en toda la seguridad rural sino en la colaboración que el CPR pueda colaborar en algunos lugares urbanos”.

Drones

“Vamos a tener una prueba piloto de un dron del Ministerio de Seguridad para probar la seguridad publica en el ámbito rural pero también con lo urbano porque ciertas cosas repercuten tanto en Cascallares como en San Mayol y Bellocq por lo que venimos articulando en eso, por lo que tenemos siempre una disposición por un tema que nos preocupa nos hacemos cargo y nos estamos poniendo al frente para resolverlo; sabemos que estamos en un momento difícil y que la situación de seguridad es un problema, por lo que estamos articulando permanentemente con la Provincia”, dijo.

Aparicio: la importancia del trabajo coordinado

Por su parte, Eduardo Aparicio reafirmó la posición asumida por Garate, y sostuvo que “estamos trabajando para llevar las respuestas al distrito de Tres Arroyos por lo que parece que podremos dar la situación en lo inmediato. La policia es una sola en la Provincia por lo que la articulación que se pueda hacer con la comunal es para trabajar en equipo”.

“Pronto Bahía Blanca va a tener una base de fuerzas especiales que también va a impactar fuerte en lo que son las ciudades como Tres Arroyos y otras importantes, por lo que el patrullaje aéreo a través de estos drones hará que los vecinos se sientan protegidos en el campo y cuando vengamos en diez días ya estarán patrullando coordinadamente, hay que achicar las distancias; vamos a seguir trabajando con el municipio porque es la mejor manera, porque nos afecta y nos preocupa el delito, pero nos parece que estos métodos son eficaces y vamos a dar una respuesta”.

El funcionario agradeció asimismo la colaboración prestada por la Sociedad Rural de Tres Arroyos para con el Comando de Prevención Rural en nuestro distrito.

Montero: “Vamos a reforzar la capacidad operativa en Cascallares”

Federico Montero especificó que “con todas las fuerzas vamos a tener presencia activa en primer término en Cascallares para reforzar la capacidad operativa en la localidad, y en una segunda etapa vamos a poner gente a trabajar en la localidad, en los barrios en que tengamos mayor conflictividad para dar una mayor operatividad, es una etapa superior que estamos armando, la que no es fácil”.

El corredor seguro de Patagones a Chaves

Montero anticipó asimismo la creación de “un corredor seguro, desde Patagones hasta Adolfo Gonzales Chaves con cámaras en cada uno de los distritos, por lo que cada municipio deberá poner a disposición las mismas para trabajar en conjunto”.

Acciones conjuntas entre las fuerzas

“Sabemos que Tres Arroyos no es ajeno a los distritos tipos de delito pero lo que tenemos que hacer es que no pase pero lamentablemente con la situación que está pasando, va a volver a pasar, porque se reiteran en la modalidad, y es necesario analizarla ya que no es lo mismo el robo en un campo que en la ciudad: nos vamos a sentar con el Jefe de la Comunal y los funcionarios de CPR y Seguridad Vial, para armar estos operativos y trabajar para garantizar el derecho constitucional de los vecinos, para poder tener una actividad firme y contenida en Mayo, Bellocq Cascallares y Tres Arroyos: Cascallares está en Ruta 3 y es un lugar central para nuestra acción”, insistió.

“La falta de personal es en toda la provincia de Buenos Aires por lo que lo mejor que tenemos en cada localidad es sumar los esfuerzos para tener mayor eficiencia, y el abordaje debe ser multiagencial, y en ese abordaje está la tecnología; ahora habrá que ver en qué situación están las cámaras, y me consta que se está trabajando en Tres Arroyos para robustecer ese sistema para poder dilucidar ese tema”, advirtió.

Un salto necesario en tecnología

Finalmente Pablo Garate dijo que “estamos en un municipio que no tiene lector de patentes y el Secretario Apolonio esta trabajando muy fuertemente en lo que es la modernización integral del Centro de Monitoreo, por lo que estamos hablando de tener más cámaras en la entrada y salida de la ciudad, como el control en Ruta 228 y podemos hacerlo en la Ruta 3, que es una ruta con mucha transitabilidad, por lo que estamos avanzando para hacer una licitación y todo lo que corresponde para eso y también poder tener la posibilidad de tener un puesto en ese lugar para que la gente vea que este es un problema y que nos hacemos cargo del mismo.

“Hay un nuevo salto en la tecnología que debiera tener en estos momentos para dar una respuesta más rápida y más eficaz, eso es lo que vamos a hacer porque nosotros en el tema de seguridad no solo nos hacemos cargo, sino que también siento el respaldo de la Provincia de Buenos Aires, siento el acompañamiento del gobernador, del ministro, quiero agradecer porque siempre estamos atento a esto, esto lleva tiempo es una estrategia y nosotros para eso estamos”.

