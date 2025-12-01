Seguridad: sentido homenaje a Marcelo Martín Marinangelli, fallecido en servicio

1 diciembre, 2025 0

En la Secretaría de Seguridad de Tres Arroyos, tuvo lugar un sentido homenaje al trabajador municipal Marcelo Martín Marinangelli quien desempeñó diferentes tareas al servicio de la comunidad en esta secretaría. Lamentablemente, falleció en las instalaciones por un problema de salud.

Desde aquel triste día, compañeros de trabajo impulsaron un proyecto para colocar una placa conmemorativa de su amigo y colega.

El Jefe de Gabinete Julio Federico y el Secretario de Seguridad Juan Apolonio acompañaron este pedido, haciendo realidad el descubrimiento de la placa con los familiares, en un emotivo y sencillo acto.

La familia manifestó su agradecimiento por este recuerdo con tanto cariño hacia Marcelo, y recordaron anécdotas de trabajo y de cómo era dado a su comunidad con todos los vecinos, en su tarea de cuidar a la ciudadanía dentro y fuera del horario laboral.

Carlos Masciarelli dedicó unas palabras

“Martín más que un compañero fue un amigo, quiero agradecer en nombre de todo el cuerpo de inspectores. Agradezco a Juan, a Julio Federico que nos dieron la oportunidad de homenajear humildemente a un compañero de laburo”

Volver