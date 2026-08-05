Sesiona el Concejo

5 agosto, 2026 3

Este jueves desde las 11 se llevará a cabo la 11ª sesión Ordinaria del Concejo Deliberante.

Previamente, usará la Banca Ciudadana Osvaldo Daniel Velázquez, a las 10:45

Un total de 28 puntos serán los que integran el Orden del Día, los que incluyen la asunción del médico Fernando Burón en el bloque de Unión por la Patria, por licencia de Martín Rodríguez Blanco, y en el Movimiento Vecinal, la jura de Rocío Fernández, que reemplaza a Patricio Roché.

Seguidamente se tratarán los despachos de comisiones y los asuntos entrados desde cada uno de los bloques.

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