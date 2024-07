“Si me siguen robando me van a fundir” dijo el dueño de Los Talibanes del Food

“Hace dos meses que no puedo dormir porque día por medio o cada tres días han querido entrar; puse cámaras para desalentar el delito, pero el daño que me han hecho es psicológico porque yo vivo al lado y veo que es constante el intento de robarme, si me siguen robando me voy a terminar fundiendo”, dijo a LU 24 Ezequiel Perrone, propietario del comercio Los Talibanes del Food, que sufrió un nuevo intento de saqueo el sábado pasado.

“Ese día mi perro se dio cuenta de los movimientos y cuando vi por la ventana los tenía enfrente por lo que le pegué una piña al vidrio, lo rompí, salí afuera, eran las 3 de la mañana, y salieron corriendo y les sacudí un martillazo”, dijo Perrone.

“Por suerte la policía actuó rápido y los pudieron agarrar en el Colegio Industrial; debe de ser un grupo que se conocen porque la otra vez tuve un robo grande de 500 mil o 600 mil pesos de un solo saque en mercadería, dejaron el auto a la vuelta y habían barreteado los baños públicos y colocaban la mercadería en los baños públicos dejando el capot abierto del auto para decir que estaba roto”, relató.

“Me robaron y me siguió pasando, pero eran robos más chicos, el sábado gracias a Dios los pude escuchar pero me han robado casi tres millones de pesos en mercadería; yo soy un emprendedor que hace todo a pulmón, y si esto no se corta me voy a terminar fundiendo”.

