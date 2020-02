“Si para el lunes no tengo noticias, doy nombre y apellido”: Aldana Jaime cansada de esperar

14 febrero, 2020 Leido: 1583



Aldana Jaime, quien sufrió el robo e incendio intencional de su casa ubicada en Aconcagua 1070 en la madrugada del pasado domingo, aseguró que presentó ante los investigadores evidencias sobre el autor de los hechos y cuestionó que “hasta ahora no tengo noticias”.



“En la Fiscalía me dijeron que cambiaron el fiscal y lo único que quiero es Justicia. La Policía tiene nombre y apellido y pertenencias de quien entró a mi casa porque se le cayeron”, explicó.

“La Municipalidad, con casi todo, y el concejal “Pity” Federico me están ayudando a empezar la casa desde cero”, dijo al tiempo que se mostró muy agradecida con familiares y vecinos que colaboran con ella.

“Yo a partir del lunes voy a dar nombre y apellido por todos los medios que pueda porque no puedo seguir esperando. Hace una semana que pasó esto y no tengo noticias. Quiero que el que fue, pague. Tienen todo hasta fotografías”, manifestó.

“Es familiar la persona y yo no había tenido ningún problema con él sino con su madre. Lo que más me duele es que me falta un anillo de mi abuelo”, lamentó Aldana, quien recordó que está enferma al igual que su madre.

“La comunidad y el Hospital han colaborado con los medicamentos, no puedo más que agradecer”, finalizó.

Volver