Sierra de la Ventana: 22 años de prisión a un hombre por abusar de una niña

En Bahía Blanca condenaron a 22 años de prisión a un hombre por abusar de una niña durante gran parte de su infancia, en la localidad de Sierra de la Ventana.

El acusado fue condenado por el juez Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 2, por el delito de delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real de delitos.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos se produjeron en el lapso comprendido entre 2012 y el 2 de febrero de 2019, en diversas circunstancias en las que el hombre -pareja de la madre- se quedaba al cuidado de la víctima, para someterla a distintas situaciones abusivas desde sus 6 años.

Cuando la pequeña cumplió 10 años- y hasta los 12- comenzó a accederla de manera carnal en forma reiterada y bajo amenazas de que si contaba lo sucedido la mataría a ella y a su madre.

Todos los hechos ocurrieron dentro de la vivienda que la familia compartía, en la localidad serrana.

