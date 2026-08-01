Siete muertos tras un choque entre un auto y un camión en la Ruta 192: tres eran menores

1 agosto, 2026 23

Un choque frontal entre un GMC Chevette y un camión Mercedes Benz dejó siete muertos este viernes cerca de las 21 en la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

Las siete personas fallecieron en el acto luego del impacto frontal, confirmaron a Infobae desde Bomberos Voluntarios de Luján, quienes participaron del operativo de rescate. Los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

En el auto viajaban ocho personas: murieron tres menores (dos nenas, de 12 y 15 años, y un nene de 10) y cuatro adultos (un joven de 19, otra de 20, un hombre de 32 y una mujer de 35 años), más otro ocupante que fue trasladado en grave estado. “A las 21:12 nos ingresó el llamado, fuimos con dos móviles, uno de rescate y una ambulancia”, indicaron desde Luján.

Al arribar a la zona de la tragedia, ya estaban trabajando en el lugar miembros de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz, bajo una lluvia torrencial. “Colaboramos con ellos rescatando al único sobreviviente que estaba atrapado en el vehículo que fue derivado, en estado de gravedad, a un hospital en Capilla del Señor”, agregaron a este medio desde el destacamento.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz abrió una causa caratulada “homicidio culposo”, mientras peritos trabajaban para determinar los motivos del siniestro. La circulación sobre la traza permaneció parcialmente reducida, con controles y desvíos.

De acuerdo con lo informado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján, el vehículo de menor porte llevaba ocho ocupantes y la magnitud del impacto impidió que siete sobrevivieran. Hasta la madrugada, las autoridades continuaban con las tareas para establecer la identidad de todas las víctimas.

El camión era conducido por un joven de unos 20 años que viajaba junto a un hombre de alrededor de 50 años, ambos vecinos de Luján, y resultaron ilesos. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, los Bomberos Voluntarios de Luján y la Policía Científica.

Con información de Infobae.

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