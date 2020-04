Sigue sin aparecer la potranca que fue robada en Barrio Celta

El 3 de abril una familia denunció que su potranca fue robada en la zona de Barrio Celta y que se sospecha que fue una persona ataviada con pilchas gauchas, que se la llevó de una quinta por la vía pública.



A casi una semana de la desaparición del animal, nada se sabe, por lo que el padre de la víctima del robo, una nena de 11 años, escribió una carta a nuestra emisora, lamentando el suceso.

Ante cualquier información que se pueda aportar al respecto, deberán comunicarse al 2983351449.

La nota dice lo siguiente:

José Luis Basualdo Fernández y LU24 Radio Tres Arroyos

Me dirijo a través de esta pequeña carta a efectos de agradecerle a la emisora y a usted en especial por hacerse eco del robo de un animal, nuestra mascota, esa potranca.

Como todos ya saben la tristeza que causó ese hurto, por sobre todo a su dueña, una nena de once años, ya que este fue su regalo soñado de su ultimo cumpleaños, tener un propio caballo.

Lamentamos que en nuestra ciudad existan personas como esta, que toman lo que no es suyo, y algo tan especial como una mascota. Hubiéramos agradecido el apoyo de vecinos y policía de la ciudad, pero lamentablemente solo se halló el silencio.

Asimismo nos preguntamos entre nosotros acaso ¿Nadie vio nada? ¿Nadie puedo ver que un vecino de un día para el otro aparece con un caballo? ¿La familia de este ladrón, no le dijo nada al respecto? ¿Están de acuerdo con esta acción?

Desde ya reitero mi agradecimiento hacia usted, y sin tomar más de su tiempo me despido.

Luis Orlando Sayago, padre de la víctima.

