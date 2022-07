Silos bolsa: qué son, cuánto salen y para qué se usan según técnicos de El Agropecuario

Con especial protagonismo por estos días, el silo bolsa puede costar entre 300 y 700 dólares -según calidad y tamaño- y ha resultado una solución innovadora para el almacenamiento a campo y la logística vinculada al cereal. Desde Agroveterinaria “El Agropecuario”, Marcelo Goñi y la ingeniera agrónoma Verónica Tumini aseguraron que “los que comercializamos se fabrican en Río Grande, Tierra del Fuego, y es posible verlos desde las rutas y caminos porque se usan cada vez más”.

Los silos bolsa requieren cuidados; hay que controlar dónde se los coloca, para que el plástico no se dañe; y evitar la proliferación de plagas para que la mercadería no se estropee. “La rotura de un silo bolsa no tiene necesariamente que ver con la intervención del hombre; desde una mala confección hasta algún inconveniente con la mercadería que está dentro, hasta un gajo de planta, una granizada o una máquina pueden romperlos. Pero con todos los cuidados, se los puede mantener durante varios meses. La vida útil del silo bolsa es la del grano; cuando se vacía ya no tiene uso en el campo, hay gente que lo compra para utilizarlo en otras cosas pero su vida útil es, en definitiva, el tiempo que el productor quiere mantenerlo lleno”, explicaron.

“No sólo se usa para almacenar granos; el silo bolsa puede albergar picado de pasto y de grano húmedo, no todos los que se ven circular por la ruta van con granos. Para el alimento de la hacienda en campos y feed lot el pasto se almacena en silos bolsa. De hecho hace pocos días se mostraba en un noticiero que había silos bolsa en los que se estaba reteniendo cereal perjudicando al país, cuando en realidad estaban rellenos de pasto”, sostuvo Goñi.

