Sin mediar palabras, lo golpearon con un fierro en la cabeza y destrozaron su vivienda

21 agosto, 2020 Leido: 8423

Un ciudadano de Tres Arroyos denunció que la ex pareja de su actual novia lo golpeó en la cabeza e ingresó a su casa junto a otras dos personas ocasionando destrozos en todo el lugar.



Según indica en la denuncia, a la que pudo acceder LU 24, el hecho ocurrió este jueves a las 21 horas cuando alguien golpea la puerta de su casa y al abrirla, sin mediar palabra el ex marido de su novia, junto a su hermano y otro hombre más que no reconoció, lo golpea con un fierro en la cabeza y en el brazo.

La victima también relata que los tres sujetos le dieron piñas y patada y quedó bañado en sangre tirado en el suelo muy adolorido hasta que se desmayó.

Tras recobrar el conocimiento los atacantes ya no estaban pero constató que la puerta del frente y los vidrios de las ventanas del frente de su casa estaban rotos y que había mucho desorden en su interior.

Tras ellos el hombre debió ser hospitalizado en donde recibió una sutura por la herida en su cabeza. Tomó intervención en el suceso la Sub DDI y se inició un expediente en la Fiscalía de Turno.

Por último declaró que no sabe por qué le pegaron, no tiene problemas con nadie, y que la persona que lo golpeó es el padre de los hijos de su actual pareja por lo que estimó que la agresión vendría por ese lado. También dejó constancia que sabe que esta persona es muy violenta y agresiva. (Imagen ilustrativa)

