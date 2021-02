Sin novedades de la desaparición de Luis Barreto, a un mes y un día de búsqueda

10 febrero, 2021

Se cumplió ayer, 9 de febrero, un mes del inicio formal de la búsqueda -tras la difusión oficial de su paradero- del claromequense Luis Barreto, quien en la tarde del 8de enero se arrojó a las aguas del arroyo Claromecó en la zona de Puerto Mosquito. Desde ese momento, la única certeza en torno a su posible destino fue la aparición de una prenda, el 12 de enero a orillas del mar, que podría haber llevado puesta ese día. Pero no se llegó a confirmar que así fuera.

Lo que siguió fue una jornada tras otra de intensos rastrillajes, con participación de Bomberos Voluntarios de Claromecó y localidades de la zona, de buzos tácticos de Bahía Blanca, entre otros recursos, y posteriormente la búsqueda por el mar, a cargo de Prefectura, sin rastros de Barreto.

Por razones que tienen que ver estrictamente con la dinámica de las aguas y las transformaciones que opera sobre un cuerpo sumergido, la búsqueda del claromequense fue disminuyendo, con el correr de los días, su intensidad. De manera que si bien no hay un cierre oficial del tema, o al menos no se lo informó públicamente, no habría expectativas de resultado por las vías descriptas.

