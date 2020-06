Sin novedades en la investigación del nuevo robo a mayores

2 junio, 2020 Leido: 2

En las últimas horas del día no se tenían novedades en cuanto a la posibilidad de establecer a los autores del hecho ilícito de este martes a la mañana, en donde sorprendieron a una mujer de 74 años en su casa de Viamonte 765.



Al momento del robo, la propietaria de la vivienda no se encontraba en el interior de la misma dado que había salido a realizar mandados. Los ladrones entraron rompiendo una puerta. Cuando la mujer entra se encontró a su hijo maniatado con alambre en una silla. A la mujer la empujaron y la encerraron en el baño. Le revisaron toda la casa y se llevaron dinero.

Tras lo sucedido, y ante los uniformados, la víctima no pudo identificar a los ladrones y tampoco pudo recordar detalles del suceso, aunque si que los delincuentes tenían barbijos.

Volver