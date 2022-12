Siniestro vial en Dean Funes y Camino de Cintura

17 diciembre, 2022

Un accidente de tránsito se produjo este domingo cuando colisionaron dos camionetas, una Ford y una Toyota en Camino de Cintura y Dean Funes.

Los vehículos que transitaban en igual sentido desde Parque Cabañas hacia Avenida Rivadavia, y por motivos que se tratan de establecer, la Toyota embistió a la Ford en su parte trasera, resultando con serios daños materiales.

Concurrió al lugar una ambulancia del SAME que no tuvo intervención ya que no hubo heridos, y trabajó en el lugar personal policial.

