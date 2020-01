Sitio 0 de Quequén: Decretan la falta de mérito para Porcaro y De Gregorio

El Juez Federal Bernardo Bibel resolvió decretar la falta de mérito para ordenar el procesamiento o sobreseer a Roberto Porcaro como también el ex presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, José De Gregorio, entre otras personas vinculadas al ámbito portuario y a la empresa Sitio 0.



Este proceso judicial busca probar el pago de una coima por la adjudicación de una concesión clave del puerto de Quequén, donde hoy se levanta Sitio 0. Esto ocurrido entre los años 2012 y 2013.

Ellos más las otras personas habían estado indagadas para determinar si hubo en algunos de los casos fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles de funcionario público.

Lo que esto significa es que a estas personas no se las desvinculó de la causa, pero tampoco existen, en estos momentos, elemento para el procesamiento.

Por lo cual ahora se dispusieron 20 medidas procesales que estaban pendientes y habían sido pedidas por las partes.

Por lo cual el Juez Federal Bernardo Bibel a través de una resolución determinó llamar a declaración testimonial a varios funcionarios y ex funcionarios del Consorcio de Puerto Quequén y de la Municipalidad de Necochea, como quien era intendente en 2012, Horacio Tellechea.

La causa

El caso empezó cuando se otorgó sin licitación una concesión para construir un elevador de granos en 8 hectáreas ubicadas en la boca del puerto denominada “Sitio 0”.

