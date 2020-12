Sociedad Rural: con un solo clic desde LU24 se podrá acceder a su sitio web

21 diciembre, 2020 Leido: 8

Desde la página de LU24 se podrá redireccionar al sitio web de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, que está actualizada con información agropecuaria, del mercado, de política agropecuaria, y más indicó Eugenio Simonetti, Presidente de la Sociedad Rural.

Desde el banner que se encuentra disponible en LU24, entonces, se puede acceder entonces, al sitio www.rural3arroyos.org con un solo clic.

En ese sentido, haciendo alusión al sitio web, destacó que “a su vez, como nosotros no hicimos exposiciones este año, tenemos en la misma página, una exposición virtual, para toda la gente que nos ha ido acompañando, se carga en la página la publicidad de sus artículos, camionetas, parte industrial, heladeras, ollas, hay de todo para que la gente pueda entrar, sin ningún costo” para promocionar sus negocios.

En la jornada virtual realizada recientemente, teniendo como iniciativa central la Estancia “La Aurora”, comentó Simonetti “fue una jornada muy interesante, porque cuando se habla de campo, hay que hablar de energías limpias, de insecticidas que no traigan problemas, de fertilizantes también”, es un ejemplo para que cada productor pueda llevar a su campo la implementación de estas medidas sustentables, que promociona el campo La Aurora. Expresó que seguramente copiando, cada uno a su medida, estos campos sustentables con tecnologías en pos de aumentar la producción sin dañar el ambiente “son cosas que tenemos que llevar al futuro para aumentar la producción del país, es lo que tenemos que hacer como país, si necesitamos dólares es poder exportar cada vez más”.

En cuanto a la situación climática del último tiempo, y su afectación en los cultivos, afirmó que en la zona de Tres Arroyos no ha habido inconvenientes y el clima se ha comportado de muy buena manera, por lo que indicó “estamos en una cosecha fina que creemos que es buena y se está dando que sigue lloviendo, y podríamos llegar a tener una cosecha gruesa interesante”.

