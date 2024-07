“Soy Loan”: la frase que disparó la búsqueda en Chubut y Santa Cruz

El Alerta Sofía por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años del que se perdió rastro hace 40 días en Corrientes, se activó este martes en dos nuevas provincias: Chubut y Santa Cruz.

Carlos “Napo” Acosta, experimentado periodista de Caleta Olivia, dijo a LU 24 que “hay un gran movimiento en el acceso norte a la ciudad, que es la puerta de ingreso a Santa Cruz, y también en Comodoro Rivadavia”.

“Un efectivo del Ejército, a las 21:30 aproximadamente de ayer, iba con su vehículo por la Av. San Martín de Comodoro y en la esquina con la calle Alem, una zona alta, se le acercó un auto y le dijo “soy Loan” y se fue. El suboficial alertó rápidamente a la delegación de Policía Federal, que informó al Juzgado Federal de la Dra. Eva Parcio y se activó rápidamente un protocolo de búsqueda”.

Según lo dispuso la Justicia, las rutas de acceso a Comodoro Rivadavia y a Caleta Olivia están siendo intervenidas por agentes federales que revisan vehículo por vehículo.

“En Comodoro hay extensas filas de autos, camiones y colectivos en los accesos norte y sur. Está trabajando Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. En Caleta Olivia solamente está la policía de Santa Cruz, con más de 20 efectivos del Comando de Patrullas, Prevención Urbana y la división de Infantería, entre otros”.

“Hay malestares por el control, choferes de colectivos me decían que hay una especie de psicosis por el chiquito y en cualquier momento dicen que lo vieron en algún lugar del país y se activan los protocolos, pero el trato con la gente es normal, muy amable, no hay ningún tipo de dificultad. Revisan, fundamentalmente, la parte de los baúles e incluso levantan la tapa donde muchos vehículos llevan el auxilio”.

“Hasta el momento no hay nada, es una versión. Se descree que sea cierto, no se explica cómo ese suboficial del Ejército no buscó al chiquito y se fue directamente a hacer la denuncia. De todos modos, la Policía trabaja igual ya que Santa Cruz es un lugar donde muchas mujeres han sido traídas por el delito de trata de personas”, finalizó.

