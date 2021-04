Staniscia fue detenido en el marco de un allanamiento en Dorrego: hay otros tres aprehendidos

La Sub DDI Tres Arroyos informó oficialmente que la detención de Ceferino Staniscia se dio en el marco de un registro domiciliario en una vivienda de la localidad de Coronel Dorrego.

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Descentralizada del partido de Coronel Dorrego a cargo de la Dra. Gabriela González Illescas tras tareas investigaciones realizadas por personal de la Sub DDI Tres Arroyos conjuntamente con Comisaria de Coronel Dorrego en el marco de una IPP caratulada “Robo agravado y privación ilegal de la libertad”.



El registro domiciliario se llevó a cabo a primeras horas de esta mañana por personal de esta Sub DDI junto a personal de la Estación Comunal de Cnel. Dorrego y Estación Comunal de Tres Arroyos, arrojando resultados ampliamente positivos, hallando en la vivienda armas de fuego, automóviles con pedido de secuestro, telefonía celular y otros elementos de prueba.

Asimismo se indicó que en la vivienda se encontraba Ceferino Staniscia, de 42 años, sobre quien pesaba una Orden de Detención solicitada por el Dr. Gabriel Lopazzo de la UFIJ N° 16, haciéndose constatar que el mismo se encontraba prófugo desde hacía tiempo.

Debido a los elementos secuestrados también se procedió a la aprehensión de tres personas mayores de edad que también se encontraban en el lugar, y de quienes no se aportan datos debido a encontrarse en plena etapa investigativa. Todos permanecerán alojados en los calabozos de la Comisaria de Dorrego por así haber sido solicitado por la Dra. Illescas, no descartando la participación de Staniscia en los delitos mencionados anteriormente.

