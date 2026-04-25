Suarez: una camioneta atropelló ciclomotor y dejó dos víctimas fatales

25 abril, 2026 0

Esta madrugada, pasadas las 5 horas, ocurrió un accidente de tránsito que dejó el saldo de dos personas fallecidas en Coronel Suárez.

La Policía constató que el siniestro ocurrió en Avenida Casey a la altura del ingreso al Aeroclub, y al llegar certificaron que una mujer se hallaba sin vida tendida en la banquina y un hombre fue trasladado de urgencia al hospital suarense, aunque producto de los politraumatismos, falleció.

Ambas víctimas fatales circulaban en una motocicleta Kymco 110, cuando habrían sido embestidos por una camioneta que circulaba en el mismo sentido,

Pasadas las 7 de la mañana, la policía pudo poner preso a Ramiro Pallela de 25 años, domiciliado en La Colina, Partido de General La Madrid, conductor del vehículo involucrado.

Posteriormente, se secuestró la camioneta Chevrolet S10, color gris, en inmediaciones del Aero Golf Club, vehículo que habría participado en el siniestro. También fueron identificados los acompañantes del rodado mayor.

Trabajaron en el lugar Policía Científica, personal de la SubDDI Coronel Suárez y la Ayudante Fiscal Dra. Stadelman. Interviene la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Volver