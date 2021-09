Atacaron a una menor cuando iba a la escuela: “la tiró al suelo y la golpeó”

14 septiembre, 2021 Leido: 1688

Una adolescente sufrió un intento de robo, en horas tempranas de esta mañana, cuando se dirigía a la Escuela Técnica. su madre, María Sueli, oriunda de Brasil, relató detalles a LU 24 sobre cómo fue el hecho y dijo que “mi hija sintió que la chica la seguía, cuando miró atrás, la tiró al suelo y le rompió la mochila, la asustó mucho”.



“Mi hija tiene 16 años, nosotros vivimos en Tres Arroyos hace 9 años, pero es la primera vez que nos pasa este tipo de cosas”, destacó.

Sobre su reacción por lo sucedido, Sueli aseguró que “mi hija me llamó asustada, luego de 5 minutos, me la trajo la suegra. Las tres estábamos sin saber qué hacer, la primera cosa que me vino a la mente fue llamar a la policía”.

“Mi hija va a la Escuela Técnica, fue cuando iba caminando, cerca de las 7:40 de la mañana, entre 9 de Julio y Castelli, a dos cuadras de llegar a la escuela”, detalló.

“Cuando la agresora golpeó a mi hija, por suerte salió una señora y se interpuso para defenderla, le agradezco muchísimo”, dijo conmovida.

“Mi hija a esa chica no la conoce. Por medio de otras personas, me dijeron quién era y que tenía más de 20 años. Un chico que trabaja en una remisería, que justo pasó unas horas antes, vio que había sacado unas cosas y que una mujer la vio tirada borracha y drogada”, agregó.

“Fui a la Comisaría porque no sé muy bien cómo es la cosa acá, me mandaron al hospital porque mi hija estaba dolorida en el cuello y en la mano. Ahí me dieron un certificado o algo así, y después fui a hacer la denuncia. Si no la hacía esto va a seguir pasando”, se lamentó.

“Hace 9 años que estoy en Tres Arroyos, yo vine con el papá de mi hija. Siempre le digo a las personas que acá, Argentina y Tres Arroyos, no tiene nada que ver, sabemos que hay personas buenas”, finalizó.

Por último, cabe destacar que la victimaría se comunicó a través de las redes sociales con la hija de María Sueli pidiendo disculpas y sintiéndose “avergonzada” por lo sucedió. Asimismo, en dicha comunicación, detalló que al momento del hecho se encontraba “borracha y confundida”, y que no sabe por qué actuó de forma violenta.

