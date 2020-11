Sufrió el robo de su bicicleta, identificó al ladrón pero no logra recuperarla

13 noviembre, 2020

Carina Gastelu, vecina del barrio de Colegiales, sufrió el robo de una bicicleta en su domicilio de Logró identificar al autor del robo, que se llevó el rodado sacándolo del garaje de la casa de Carina por un espacio que no supera los 30 centímetros entre el techo y el portón, por la cámara de seguridad que decidió instalar en su vivienda después de otros hechos delictivos que la tuvieron como víctima. Aportó los videos a la Policía, los difundió por la red social Facebook y hoy, indignada, aseguró que “la Fiscalía no firma la orden de allanamiento, así que ya más de un día después del robo, ya no tengo esperanza de recuperarla legalmente. Por eso ofrezco una recompensa de 10.000 pesos”.

“Hace poco mataron a un señor muy cerca de casa, maniataron hace un año a una pareja de ancianos, roban en el centro, rompen vidrieras, y nadie hace nada. Los patrulleros no andan, ¿la Municipalidad está en decadencia, no tienen combustible? No entiendo. Nos desahogamos con los policías porque ellos son la cara visible, pero los que tienen que tomar decisiones desde más arriba no lo hacen”, advirtió.

Gastelu identificó con nombre, apellido y dirección a la persona que vio en el video llevándose su bicicleta. “Y lo digo porque lo sé, le ha robado a otras personas y además hay gente que puede respaldar lo que digo. Los vecinos necesitamos respuestas”, concluyó.

