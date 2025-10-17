Sujeto de 21 años preso por violencia de género

Un individuo de 21 años fue aprehendido por personal Policial este jueves luego que en momentos previos tomó fuertemente del cabello y empujó a su pareja de 22 años, causándole lesiones de carácter leves en cuero cabelludo.

El hecho ocurrió en calle Mar del Plata al 700 de nuestra ciudad, por lo que fueron activados los protocolos del caso. La víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibir la contención necesaria, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido, mientras que el aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaria Primera fines cumplimentar recaudos legales necesarios.

Se instruyeron actuaciones prevencionales por el delito de Lesiones Leves Agravadas por el vínculo e Inf. Ley 12569, con intervención de la UFIJ Nº 6 a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

