Superintendente Caminada: “La primera responsabilidad la tenemos los ciudadanos”

4 enero, 2021 Leido: 75



Ante la actual situación que se vive en los balnearios y zonas turísticas de nuestra región, la preocupación por los jóvenes y la nocturnidad ha ido escalando debido al posible contagio de Covid-19. En este sentido, el superintendente de Seguridad Región Interior Sur, comisario mayor Aldo Caminada, encabezó hoy una reunión con jefes policiales de la región, entre ellos el de nuestro distrito.

En diálogo con LU 24, explicó que “tuvimos una reunión en la que participó el jefe comunal de Monte Hermoso, el de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. Abarcamos y tocamos varios temas, entre los cuales se destacó aquellas reuniones llevadas a cabo por algunas personas en lugares que no están habilitados”.

Asimismo, aclaró que “hablamos también de la prevención de delitos y faltas en general. No es la primera vez que lo hacemos sino que ya lo hicimos la semana pasada en Bahía Blanca y hace 15 días en Monte Hermoso. Permanentemente estamos realizando una evaluación de cómo se está desarrollando este Operativo Sol. Hasta el momento, a pesar del estilo de temporada, no hemos tenido grandes inconvenientes”, aseguró.

Caminada expresó que “la primera responsabilidad la tenemos los ciudadanos” y recordó que se han hecho campañas municipales, provinciales y nacionales para prevenir que las personas sean afectadas por el Covid-19. El funcionario policial aseguró que “la primera responsabilidad la tiene la gente, si la gente no tiene conciencia de que esta pandemia no se tomó vacaciones, ni Navidad, ni año nuevo, de nada va a servir el sacrificio que hicimos todos desde el mes de marzo del año pasado hasta ahora. Por dos meses de verano no vamos a tirar todo por la borda”.

El Superintendente mencionó que el actual contexto, sumado a la reiteración de fiestas clandestinas, genera preocupación en todos los funcionarios públicos y personal de la salud. En este sentido, aseguró que la pandemia es un problema mundial y de educación, que la prevención cuida a nuestros conocidos y seres queridos.

