Suspendieron al subsecretario de Seguridad en Zárate: su hijo involucrado en un tiroteo

26 mayo, 2026 30

El Intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, del PRO, decidió suspender al Subsecretario de Seguridad, Alejandro Ferreyra, luego de que detuvieran a su hijo, involucrado en un tiroteo.

Mientras la investigación judicial avanza para determinar responsabilidades, en el municipio intentan limitar el daño político de un caso que ya quedó instalado en la opinión pública de Zárate.

La detención

El hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate fue detenido tras enfrentarse a tiros con agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Bonaerense.

El hecho inició a partir de una alerta de las cámaras lectoras de patentes del municipio, que detectaron un Volkswagen Vento con pedido de captura. Al hallarlo, luego de un rastrillaje, tres hombres descendieron del vehículo, entre ellos, el hijo del subsecretario de Seguridad. Intentaron ocultarse, metiéndose en la casa de una vecina. La misma, comenzó a pedir ayuda y la policía logró detenerlo mientras huía junto a uno de los tres hombres. El restante, escapó por lo techos, disparando desde las alturas.

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