Suspendieron el velatorio de los fallecidos en Argentino Junior y secuestraron los cuerpos. Harán autopsia

23 junio, 2024

Se conocieron detalles del luctuoso suceso ocurrido en la madrugada del domingo en el salón del Club Argentino Junior, donde un particular lleva adelante bailes rentando el espacio físico a la institución.

El tema se judicializó luego que tomara estado público, al parecer por no haberse producido la sucesión de hechos que establece el protocolo para estos casos. El Fiscal Gabriel Lopazzo tomó la determinación de abrir un expediente, tras enterarse de la publicación de ambas muertes, que si bien no llama a ningún tipo de sospechas, enciende la alarma la situación que casi simultáneamente se descompensen dos personas en el mismo espacio físico y mueran en un corto tiempo.

Ordenó que se retiren los cuerpos de la sala velatoria de CELTA donde los familiares y amigos les daban el último adiós y emitió la resolución que se proceda a la necropsia para certificar los causales de la muerte, lo que ocurrirá este lunes a las 8 y a las 9 de la mañana a cargo de la médica de Policía.

ALGUNOS DETALLES

Poco antes de las 2 de la madrugada encuentran desvanecido en el baño de caballeros a Alfredo Damián Jensen de 44 años, domiciliado en Cascallares. De manera inmediata llaman al servicio médico de POLICOOP que llegó a los 10 minutos. El facultativo que iba al frente del auxilio, determinó que Jensen estaba fallecido. Al no conocer detalles del suceso, no extendió el certificado de defunción. También llegó una ambulancia del Hospital, cuyo médico que se encarga de la emergencia determina que la muerte fue por un paro cardíaco no traumático y se siguió adelante sin mayores obstáculos entregando los restos a los familiares que dispusieron el velatorio.

Poco tiempo después se descompensa otra de las concurrentes al baile, quien resulta ser Mónica Patricia Rens Viuda de Barrionuevo, de 63 años, la que de manera urgente, ante el desvanecimiento, la conducen en un auto particular, a cargo de una señora de apellido Maldonado junto a otros acompañantes a la guardia del Hospital donde ingresó en estado de inconciencia. Los médicos trabajaron sobre la mujer para intentar estabilizarla, pero pese a los esfuerzos y la patología presentada, un ACV, la mujer falleció.

La misma operatoria se hizo con los familiares: entregaron el cuerpo con la certificación correspondiente para velar e inhumar los restos.

Ahora hay una impasse hasta mañana, momento en que se harán las autopsias y tras ello podrán depositar a sus seres queridos fallecidos en el cementerio local.

TRAMITE JUDICIAL

A la par de todo esto, la Fiscalía del Dr. Gabriel Lopazzo dispuso una serie de diligencias, especialmente la toma de declaraciones a los testigos, a los médicos, al organizador del baile, a los que prestaron ayuda y a los acompañantes de las dos víctimas para despejar cualquier tipo de dudas que contribuyan a la transparencia del suceso.

