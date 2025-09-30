Sustrajeron herramientas de una camioneta estacionada
En la tarde de este lunes, un comerciante tresarroyense Ariel Petersen, sufrió la sustracción de elementos de la caja de su camioneta, estacionada en Ameghino y Talcahuano.
El rodado permaneció en el lugar unos diez minutos, y al regresar su propietario constató que desconocidos habían violentado la tapa de la carga que se encontraba en la caja del rodado, y le habían sustraído dos cajones con herramientas valuadas en aproximadamente un millón de pesos.
Rápidamente salió a recorrer la zona y a pocas cuadras, en Cerrito y Charcas, interceptó a un móvil policial que recorría la zona, y al informarles del hecho le notificaron que habían hallado uno de los cajones vacío.
Un testigo ocasional habría aportado marca y color del rodado del que se habrían desprendido del objeto, como así también características de los ocupantes.
Se radicó la denuncia correspondiente y la Policía procura esclarecer el hecho.