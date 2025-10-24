Tandil: Hallaron un revólver en un baño del hospital Santamarina

Un llamado a emergencias policiales en Tandil daba cuenta del hallazgo de un arma de fuego escondida en los sanitarios de un baño de la guardia del hospital municipal Ramón Santamarina.

El hecho ocurrió este jueves, y la Policía pudo constatar la veracidad de la denuncia, secuestrando un revólver calibre 22, encontrado detrás de un bidet, por personal de limpieza del nosocomio.

Policía científica realizó las pericias de rigor y se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

