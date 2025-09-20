Tandil: Robaron celular en la vía pública y dispararon contra una camioneta

20 septiembre, 2025 0

Un violento episodio se registró en Tandil, cuando una mujer que hablaba por teléfono fue abordada por un delincuente armado, que la empujó y le sustrajo su celular.

Según la información oficial, el asaltante exhibía un arma de fuego en su mano derecha. La situación fue advertida por un hombre que circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, quien se detuvo con la intención de asistir a la víctima.

En ese momento, el delincuente efectuó un disparo desde atrás del vehículo de la mujer, impactando en la puerta trasera izquierda de la camioneta. Inmediatamente, el agresor huyó corriendo y se subió a una motocicleta que lo aguardaba con otro cómplice, dándose ambos a la fuga.

No se registraron personas lesionadas. La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras se procura dar con los responsables del hecho.



