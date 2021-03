Tandil: un incendio destruyó la fábrica de chacinados Cagnoli

31 marzo, 2021 Leido: 888

Al menos cinco dotaciones de bomberos intentaban, desde ayer por la noche y durante el transcurso de esta mañana, contener un voraz incendio en el Parque Industrial de Tandil. La planta de desposte de la reconocida empresa Cagnoli era alcanzada por llamaradas intensas. “Esta no es la planta central de la firma, sino una construida hace un tiempo para depostar medias reses porcinas. Como ellos producen sus propios cerdos, pero no los faenan acá porque no hay matadero para cerdos autorizado, luego esas medias reses vienen a la planta que ahora se incendió para ser procesadas”, dijo el periodista tandilense Javier Levigna.

Los seis trabajadores que se encontraban en el interior de la planta al momento del incidente fueron quienes alertaron de la situación y pudieron salir de las instalaciones sin sufrir heridas, consignó el diario local El Eco. Levigna, en tanto, contó que la grasa encendida, que se derramaba por toda la planta, complicó la tarea de los Bomberos. “Y había preocupación por posibles pérdidas de amoníaco de las cámaras frigoríficas, pero por suerte pudieron combatir las llamas antes de que lleguen ahí. No obstante, la destrucción es total”, sostuvo Levigna.

El siniestro se inició después de las 22 de ayer y los bomberos lograron controlarlo durante esta madrugada, pero seguían trabajando para extinguir algunos focos que continuaban activos debido al derrumbe del techo de las instalaciones y a la presencia de material inflamable.

“El incendio se inició en un espacio de la planta que había sido adosado el último año, utilizado para el congelamiento de productos de exportación. Trabajadores que hacían tareas de limpieza sintieron un fuerte olor a cables quemados, por lo que abandonaron el lugar y dieron aviso a los bomberos”, explicó a Télam el titular de Defensa Civil de Tandil, Rubén Marchiori. “Aunque todavía no hay precisiones sobre las causas del incendio, se estima que el fuego puede haber comenzado por un cortocircuito”, agregó.

La planta destruida es una de las más importantes de Tandil y el predio en el que se desató el incendió está ubicado en el cruce de las rutas 226 y 30, cuyo tránsito debió ser cortado por momentos para facilitar la intervención de bomberos.

Las instalaciones afectadas por el fuego, en las que trabajan más de 200 personas, estaban destinadas a tareas de despiece y corte de animales, congelamiento y actividades administrativas. El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, estuvo presente en el lugar junto a çfamiliares y algunos integrantes de la familia Cagnoli.

